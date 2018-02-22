​Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выделило Ярославской области около 11 миллионов рублей на развитие электронных услуг в 2018 году.



– По поручению Президента России Владимира Путина развитие электронных услуг и повышение их качества являются сейчас одними из приоритетных направлений для всех субъектов РФ, – подчеркнула заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – В Ярославской области предоставление государственных услуг находится на хорошем уровне. Средства субсидии пойдут на дальнейшее техническое совершенствование процесса, добавление новых услуг и информирование населения.



На сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрированы 507 тысяч жителей области. Для получения в электронной форме доступно 257 региональных услуг. С прошлого года при уплате госпошлины через портал появилась возможность экономии до 30 процентов от ее размера.



В этом году планируется добавление 30 новых услуг. Часть из них переводится в электронную форму в соответствии с федеральным законодательством. Это аттестация экспертов, привлекаемых региональными органами к проведению мероприятий по контролю, прием лесных деклараций и предоставление лесных участков в безвозмездное пользование. Другая часть – услуги, востребованные в Ярославской области: выдача разрешений на производство земляных работ и на использование земель, находящихся в муниципальной собственности.



Также для удобства граждан в мобильном приложении региональных услуг планируется предоставление информации об оказанных медицинских услугах, об объектах культурного наследия, из реестра имущества и других.



Кроме того, будут расширены возможности использования учетной записи портала госуслуг при входе в личные кабинеты различных информационных систем, предоставляющих услуги в электронном виде.



– Финансирование также выделено на развитие системы электронного межведомственного взаимодействия, позволяющей осуществлять обмен данными между органами власти, благодаря которому граждане избавлены от необходимости самостоятельно собирать нужные документы для получения определенной услуги, – добавил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов.



В планах – совершенствование механизма взаимодействия центров «Мои Документы» и портала госуслуг, позволяющего получать информацию о результате обращения гражданина в личном кабинете портала.