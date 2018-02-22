​Накануне Дня защитника Отечества в Ярославском музее-заповеднике открылась уникальная выставка «Оружейные истории. Запад и Восток». На ней представлена коллекция Ивановского историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, которая ранее никогда не покидала его стен. К тому же большая часть ярославской оружейной коллекции, которая также экспонируется в рамках выставки, ранее для зрителей не выставлялась.



– На этой выставке соединились коллекции двух музеев: Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Ивановского историко-краеведческого музея имени Бурылина, – отметила на открытии выставки директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Мы гордимся нашими музейными собраниями, а коллекция ивановского музея знаменита не только в России, но и за ее пределами. И сегодня, в канун 23 февраля, эта выставка – замечательный подарок всем нам.



В рамках экспозиции представлено холодное и огнестрельное оружие XVIII – XX веков разных стран и континентов. Можно проследить эволюцию оружия и воинских средств защиты на примерах российских, европейских и американских образцов, а также экспонатов из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Турции, Китая, Японии. При этом экспонируется не только боевое, но и охотничье, тренировочное оружие.



Предпочтение отдано экспонатам с необычной историей бытования и интересными конструктивными и декоративными деталями. Зрители увидят иранский кинжал в ножнах с губкой для впитывания яда, индо-иранское холодное оружие, восточные ружья, палаческие мечи, артиллерийское огниво, охотничьи ружья, пистолеты и револьверы, арбалет, рыцарский шлем и перчатки, кинжалы в общих ножнах из маленького крокодила с хвостом и лапами, африканские щиты из кожи буйвола и носорога и т. д.



23 февраля для одиночных и семейных посетителей будет работать интерактивная площадка по сборке и разборке макета стрелкового оружия.



Выставка будет открыта до 30 июня. После Ярославля она будет представлена в залах Ивановского историко-краеведческого музея им. Бурылина.