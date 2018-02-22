​Началось строительство межпоселкового газопровода от поселка Семибратово до сел Татищев-Погост и Марково Ростовского района. Протяженность участка – около 13 километров, порядка двух из них уже проложено.



– Вся необходимая техника у подрядчика имеется, материалы приобретены, – отметил заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко. – Строительство ведется достаточно быстрыми темпами. Ввод в эксплуатацию запланирован к началу отопительного сезона в 2018 году. Пуск газопровода позволит газифицировать 275 домовладений в населенных пунктах Ростовского района, перевести на более дешевый вид топлива две котельные. Еще одна котельная будет реконструирована с целью перевода на природный газ.



Строительство ведется согласно договоренностям, достигнутым губернатором Дмитрием Мироновым с руководством ПАО «Газпром». В рамках выполнения обязательств перед компанией Правительство области совместно с администрацией Ростовского района осуществляет строительство распределительных сетей в селах Татищев-Погост и Марково. В первом уже установлена новая блочно-модульная газовая котельная.



Строительство межпоселкового газопровода откроет перспективу для газификации близлежащих населенных пунктов.



– Мы занимались подготовкой и сбором исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства этого газопровода, – рассказал заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ярославль» Владимир Матис. – Работы нами выполнены в срок. На данном объекте специалисты АО «Газпром газораспределение Ярославль» осуществляют технический надзор за строительством газопровода, затем выполнят пусконаладочные работы.



Также в настоящее время идет подготовка к началу строительства межпоселкового газопровода до села Купанского в Переславском районе. В указанном населенном пункте уже построены распределительные сети. Ведется подготовка к строительству котельной.



В 2018 году будут производиться работы по проектированию 10 объектов в Любимском, Большесельском, Первомайском, Даниловском, Переславском, Ростовском и Брейтовском районах общей протяженностью 299 километров. Строительство объектов запланировано на 2018 – 2021 годы.



Справка



Согласно договоренностям между губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером компания «Газпром» за пять лет, с 2017 до 2021 года, планирует инвестировать в Ярославскую область около 2 миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов.



В свою очередь, руководство региона берет на себя обязательства по проектированию и строительству порядка 200 километров газораспределительных сетей, переводу на газовое топливо 46 котельных в сельских населенных пунктах и подготовке 7,8 тысячи домовладений к приему природного газа.



Важность этой работы Алексей Миллер отметил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в июле прошлого года. «С губернатором у нас прошла рабочая встреча в Ярославле, мы наметили очень серьезные планы газификации региона», – сказал он.