​В Ярославле прошел первый семинар «Основы экспортной деятельности» из программы «Жизненный цикл экспортного проекта» школы экспорта АО «Российский экспортный центр». Сертификаты получили 17 слушателей – это представители малых и средних компаний региона из самых разных отраслей.



Знания, полученные на семинаре, помогут руководителям экспортно ориентированных предприятий оценить особенности включения во внешнеэкономические отношения, наметить грамотную стратегию развития бизнеса.



– Мы стремимся вовлечь в экспортную деятельность малые и средние предприятия, которые еще только планируют выйти на международные рынки, – отметила директор регионального экспортного центра Наталия Багрова. – А тем, кто уже экспортирует, – помочь в повышении компетенций своих сотрудников и в освоении новых направлений экспорта. В этом году в дополнение к ставшим уже популярными модулям по маркетингу, таможенному оформлению, финансам мы проведем три новых семинара, которых не было в программе 2017 года: по вопросам налогообложения, онлайн-экспорта, а также по услугам, предоставляемым компаниям Российским экспортным центром.



Тренером семинара выступила эксперт-лектор, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и экономические информационные системы» ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» Елена Ломанова. Следующий семинар – «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» – запланирован на 29 марта.



– Очень полезное и насыщенное мероприятие, – поделился впечатлениями один из участников семинара генеральный директор ОАО «Лен» Герасим Васильев. – В сжатой форме получил массу информации.



Напомним, программа реализуется Центром экспорта совместно с Правительством Ярославской области.