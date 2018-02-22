​В аэропорту Туношна продолжается подготовка к летней программе полетов и началу выполнения международных пассажирских авиарейсов. В настоящий момент завершается сборка металлоконструкций основания международного сектора пассажирского терминала, в котором будет осуществляться пограничный контроль граждан, пересекающих границу Российской Федерации.



– В ближайшие дни начнется монтаж блоков стеновых панелей, кровли, – сообщил генеральный директор Ярославского аэропорта Анатолий Козлов. – Параллельно ведутся работы по организации зоны таможенного контроля зала прилета и дополнительных производственных помещений, которые необходимы для полноценной работы государственных контрольных органов. К вопросу готовности аэропорта к приему и отправке первого международного пассажирского авиарейса, который намечен к выполнению 2 июня из Ярославского аэропорта в Турцию, мы относимся очень ответственно. У нас нет права немного опоздать. По данному направлению мы регулярно взаимодействуем с Правительством Ярославской области, которое держит вопрос на контроле, информируем о ходе работ.



Активными темпами идет и развитие маршрутной сети. В апреле из аэропорта Туношна будут запущены авиарейсы в Казань. Выполнять их будет компания «ЮВТ-Аэро» два раза в неделю на самолетах CRJ-200. Этот маршрут включен в перечень субсидируемых в 2018 году и будет софинансироваться за счет средств федерального бюджета, Республики Татарстан и Ярославской области. Ожидается, что до конца февраля перевозчик согласует расписание авиарейсов и откроет продажи билетов по данному направлению. Позднее, в мае этого года, прибывающий из Казани самолет будет выполнять дополнительные авиарейсы из Ярославля в Калининград.



– Изменений расписания авиарейсов в направлениях Анапа, Сочи, Симферополь не предвидится. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы все запланированные регулярные рейсы выполнялись перевозчиком в строгом соответствии с заявленным расписанием, – подчеркнул Анатолий Козлов. – Сейчас мы ведем переговоры с пулом авиакомпаний, которым предлагаем расширить географию полетов из Ярославского аэропорта, в том числе по международным направлениям. Уже проведены переговоры с авиакомпанией «Армения» о рейсах в Ереван, «Уральскими авиалиниями» о рейсах в направлении Средней Азии. В ближайшее время намечены переговоры с авиакомпанией «Джорджиан Эйрвейз» о рейсах в Грузию в летний сезон 2018 года. Дополнительно, получив рекомендации Росавиации, в скором времени планируем провести переговоры об авиарейсах в Хельсинки, Ригу, Германию.



Услугами Ярославского аэропорта в 2017 году воспользовались почти 24 тысячи человек, что на 48 процентов больше, чем в 2016-м. В планах руководства Туношны сохранить текущую динамику развития и за счет открытия международных пассажирских рейсов усилить ее.



– Очень важно, что Ярославский аэропорт и Правительство области работают в данном направлении как один слаженный механизм, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Департамент транспорта, департамент туризма, департамент финансов – все нацелены на своевременное достижение единого и качественного результата, на улучшение транспортной доступности и привлекательности Ярославской области.