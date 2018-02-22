​Сегодня губернатор области Дмитрий Миронов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.



Делегация, в составе которой также были заместитель губернатора Андрей Шабалин, председатель Правительства Дмитрий Степаненко, его заместители, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Каграманян, Герой России Михаил Ланцев, представители Ярославского территориального гарнизона, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов, почтила память героев на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле.



Собравшиеся возложили цветы и венки к братскому захоронению 1941 – 1945 годов, на аллее Героев, к обелиску сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, к памятному знаку погибшим в боевых действиях на Северном Кавказе, к захоронению погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, к памятнику «Военные конфликты XX века».



В сквере 950-летия Ярославля рядом с Юбилейной площадью официальные лица возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел области, погибшим при исполнении служебных обязанностей, и памятнику маршалу Федору Толбухину.



У мемориала «Вечный огонь» участники мероприятий почтили минутой молчания память погибших при исполнении служебного долга защитников Отечества.