​В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году синхронизируются планы работ по ремонту утвержденного перечня участков улиц и расположенных на них сетей. На самом первом этапе реализации проекта в январе этого года АО «Ярославльводоканал» начало замену труб, чтобы подрядчики смогли в срок приступить непосредственно к дорожным работам.



– В приоритете на сегодняшний день синхронизация графика работы дорожных и сетевых организаций, – подчеркнул исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев. – Мы регулярно с коллегами из департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов проводим заседания рабочих групп, на которые приглашаются руководители всех заинтересованных организаций. Уже сейчас где возможно начало работ на сетях сдвинуто на максимально ранние сроки. Там, где это невозможно по объективным причинам, ремонт будет разбит на этапы. Работаем, стараемся идти друг другу навстречу.



На сегодняшний день полностью завершена реконструкция участков водопровода на улицах Клубной, Большой Норской 9, Городской вал, 1, Салтыкова-Щедрина до Слободской, 83. Активно процесс идет на улицах Златоустинской, Чехова, Нефтяников, Павлова, Магистральной и Большой Норской, 2. Начались масштабные работы в районе дома 39б по улице Чехова, протяженность участка составляет 480 метров, диаметр трубы – 200 миллиметров.



– На каждом из объектов проводится замена водопровода в полотне проезжей части, – рассказал заместитель технического директора «Ярославльводоканала» по водоснабжению Сергей Белов. – Замена водопровода проводится с целью повышения надежности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций на водопроводе, которые могут привести к разрушению и размыву нового дорожного полотна. Все работы по реконструкции водопровода будут завершены прежде, чем начнется ремонт дороги.



Всего в 2018 году АО «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог.



В настоящее время по ряду объектов ведутся необходимые подготовительные и проектно-изыскательские работы, шесть – в стадии ремонта. По четырем участкам работы уже завершены. По мере подготовки проектно-сметной документации АО «Ярославльводоканал» приступит к реконструкции остальных объектов.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это агломерация «Ярославская», в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.



В 2017 году на проект «Безопасные и качественные дороги» в регионе было направлено 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На эти деньги отремонтированы 34 дороги общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.