|22 февраля в Ростове стартовал финал регионального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» Ярославской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2017 – 2018 годов.
– В предварительных состязаниях вы, приложив немалые усилия и проявив все свое мастерство, уже продемонстрировали качественный баскетбол и огромное желание победить! – сказал на церемонии открытия чемпионата заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Для сотен болельщиков, ваших родителей и друзей вы показали, насколько красив и сложен баскетбол, насколько важна вера в свои силы и воля к победе. Каждый из вас вне зависимости от итога финала уже победитель, так как выбрал спорт и здоровый образ жизни. От всей души желаю вам успеха и удачи!
Ребята уже сражались на внутришкольном и муниципальном этапах. С 18 по 31 января в Ярославской области прошли игры дивизионов, в которых приняли участие 13 команд юношей и 10 команд девушек – победители и призеры муниципальных этапов.
За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Ярославской области и сражаться в финале чемпионата будут бороться две команды Ростовской гимназии имени А.Л. Кекина, мужская и женская. Также команды юношей выставили Кузнечихинская и Болтинская школы, школа №7 Углича. Девичьи пятерки в финале выставляют Красноткацкая и Бурмакинская школы, школа №48 Ярославля.
Для участия в мероприятии в Ростов также приехали председатель правления чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» олимпийская чемпионка Светлана Антипова, звезды спорта.
Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки. Кроме того, среди всех представителей мужских и женских команд будет определен самый ценный игрок финала.
Победители в марте отправятся на финал чемпионата Центрального федерального округа, чтобы попробовать свои силы в борьбе за выход в решающий этап чемпионата – суперфинал, где сильнейшие школьные баскетбольные команды страны будут сражаться за поездку на «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.
Региональный финал организован департаментом образования Ярославской области, Центром детей и юношества, школьной баскетбольной лигой «КЭС-Баскет» и детско-юношеской спортивной школой №2 Ростовского муниципального района.
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