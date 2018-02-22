​Сегодня в поликлинике №1 клинической больницы №9 Ярославля открыли современную регистратуру с новым электронным оборудованием, кол-центр и отдельное картохранилище. Все помещения отремонтированы на средства, выделенные региону из резервного фонда Президента России Владимира Путина.



Общая стоимость проекта, реализованного в рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника», 2,5 миллиона рублей. Все работы проведены за два месяца.



Еще одно приобретение, сделанное больницей №9 на средства резервного фонда Президента России, – современный цифровой рентген-аппарат на два рабочих места. Его стоимость – порядка 7 миллионов рублей. Техника уже работает, помощь получают более 60 человек в сутки.



– Ярославское областное здравоохранение традиционно на федеральном уровне выглядит очень хорошо, – отметил сенатор от Ярославской области Игорь Каграманян, который сегодня положительно оценил произошедшие в поликлинике преобразования. – Я могу с уверенностью сказать, что все новое в плане инновационных медицинских технологий реализуется в нашем родном регионе. Одна из приоритетных задач – ремонт детских поликлиник. В соответствии с поручением Президента России в течение трех лет на это будут выделяться средства из федерального бюджета. И, что немаловажно, процесс дооснащения пройдет не только в крупных городах, но и по всей области.



Последние несколько лет на базе девятой больницы реализовывался проект «Развитие методов высокоточной диагностики». В его рамках открыт центр магнитно-резонансной томографии. Это пример государственно-частного взаимодействия. На основе заключенного договора аренды помещения частная медицинская организация ежемесячно выделяет порядка 20 бесплатных квот на проведение высокотехнологичных исследований.



– В ближайшие годы основные усилия мы направим на совершенствование организации системы здравоохранения, – сказал заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. – Она нередко вызывает нарекания у граждан, поэтому сосредоточим усилия в этом направлении.



Как сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, в настоящее время в проекте «Бережливая поликлиника» принимает участие более 50 процентов поликлиник региона.



– Наша задача – охватить все остальные, – подчеркнул он. – Можно с уверенностью сказать, что к концу года в проект войдут все детские поликлиники.