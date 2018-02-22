​22 февраля в Ярославле состоялось пятое заседание Координационного совета по развитию производственной кооперации. В нем приняли участие заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз и представители руководства структур холдинга, предприятий региона.



– Работа совета имеет практическое значение для бизнеса Ярославской области. За 9 месяцев его деятельности предприятия подписали многомиллионные контракты и наладили устойчивые кооперационные связи с такими крупнейшими российскими компаниями, как ПАО «Татнефть», ПАО «Северсталь», ПАО «РусГидро», ОАО «РЖД». Укреплено внутрирегиональное сотрудничество, – отметил Максим Авдеев. – Сегодняшнее мероприятие проходит при участии крупнейшего оператора магистральных нефтепроводов России ПАО «Транснефть». Ярославский регион уже сотрудничает с холдингом, и мы намерены активно развивать эти отношения. Они стратегически важны для повышения технологического уровня региональных предприятий.



Совместное заседание координационного совета является продолжением работы, начатой в конце прошлого года. В декабре в ходе рабочей встречи главы региона Дмитрия Миронова с председателем правления и президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и холдингом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в экономической и социальной сферах.



В ходе заседания совета рассмотрены вопросы расширения кооперационных связей промышленных предприятий области и возможности включения компаний в производственные цепочки ПАО «Транснефть». На сегодняшний день несколько региональных предприятий уже поставляют свою продукцию для нужд холдинга и его дочерних структур. В их числе – ООО «Завод ПСМ», ЗАО «НПО «Регулятор», ЗАО «Ангстрем-ИП», ООО «Промтехнологии», ООО «7 микрон» и другие.



– За последние два года ПАО «Транснефть» заключило контракты с предприятиями Ярославской области на сумму порядка 2 миллиардов рублей. Мы видим потенциал для дальнейшего сотрудничества, – подчеркнул в ходе заседания Павел Ревель-Муроз.



Представители холдинга рассказали о действующей в их организации системе закупок и снабжения. В формате открытого микрофона участники обсудили правила работы с поставщиками. Особое внимание было уделено требованиям к качеству поставляемой продукции.



– Чтобы участвовать в закупках крупных холдингов, продукция ярославских производителей должна соответствовать предъявляемым высоким стандартам качества и быть конкурентоспособной, – сказал Максим Авдеев. – Сегодня в регионе создаются все необходимые условия для развития производственного уровня предприятий. Профильную работу ведут структуры инвестблока Правительства области. В текущем году мы планируем создать еще ряд институтов поддержки и развития бизнеса. В частности, Агентство по технологическому развитию будет помогать малым и средним промышленным предприятиям внедрять инновационные технологические решения. Региональная лизинговая компания предоставит предпринимателям возможность приобретать оборудование в лизинг по льготным ставкам без заемного финансирования.