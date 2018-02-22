​22 февраля состоялось заседание регионального штаба по вопросам готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно из-за надвигающихся на область сильных морозов. Мероприятие по поручению губернатора Дмитрия Миронова провел заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко.



В работе приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, руководство департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, МЧС, а также, в режиме видеоконференции, руководители органов местного самоуправления.



Прогнозируется, что среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни будет ниже нормы на 9 – 17 градусов. В связи с этим постановлением Правительства Ярославской области на период с 22 по 26 февраля в регионе вводится режим функционирования «Повышенная готовность». Для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях в постоянной готовности будут находиться специализированная техника и специалисты. Всего в регионе сформировано более 400 аварийных бригад.



– Все районы и городские округа области, коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации должны быть безусловно готовы к максимально оперативному реагированию в случае необходимости, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Будет организовано круглосуточное дежурство с участием руководителей органов местного самоуправления и профильных организаций. Мы обязаны обеспечить бесперебойную работу объектов инфраструктуры, надежное ресурсоснабжение и безопасность населения.



По итогам штаба районным администрациям поручено организовать ежедневные обходы всех социально значимых объектов, а также обеспечить участие дежурного на ежедневных совещаниях МЧС.



Особое внимание заместитель председателя Правительства области обратил на важность оперативного и полноценного информирования населения в случае возникновения нештатных ситуаций.



– На сегодняшнее утро технологических отключений на территории региона не зафиксировано, работа ведется в штатном режиме, – сообщил исполняющий обязанности директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Поставки топлива осуществляются согласно графикам, запасы сформированы. В случае возникновения аварийных ситуаций граждане могут звонить на единый номер МЧС 01, а также на телефоны горячих линий, указанные на сайтах городских и районных администраций.



В каждом муниципальном образовании создан неснижаемый запас топлива на источниках теплоснабжения. Особое внимание уделено проблемным объектам, в частности, поселкам Мокеиха и Октябрь. По сообщению администрации Некоузского района, там достаточно торфа и мазута.