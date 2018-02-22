​В Ярославской области проходит масштабная экологическая акция «Покормите птиц», в которой принимают участие воспитанники 22 школьных лесничеств, созданных в 2017 году, Году экологии, на базе общеобразовательных школ.



В рамках акции планируется развесить в лесах более 300 кормушек. Помимо этого, для детей организованы занятия: сотрудники лесничеств рассказывают им о зимующих птицах, о характерных особенностях разных видов. Ребята сами делают кормушки, следуя рекомендациям старших коллег, а также изготавливают домики для птиц.



22 февраля мероприятия в рамках акции «Покормите птиц» прошли в школьном лесничестве на базе Павловской СОШ в Тутаевском районе. Дети подготовили и развесили 20 кормушек.



– Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – семечки подсолнуха, – рассказал директор Тутаевского лесничества Виктор Полетаев. – Умные птицы не глотают семечки целиком, а мастерски выклевывают зернышки. Арендаторы лесных участков привозят лакомства для птиц, а дети угощают ими пернатых друзей.



Участники акции ведут дневники наблюдения, в которых записывают, в какое время кормят птиц, погодные условия. Итогом этой работы должны стать специальные альбомы «Зимующие птицы».



По мнению лесоводов, акция «Покормите птиц» формирует экологическую культуру у школьников, воспитывает доброжелательное отношение к природе и расширяет знания о зимующих птицах нашей области.