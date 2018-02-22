​Накануне Дня защитника Отечества губернатор Дмитрий Миронов принял участие в областном торжественном мероприятии, которое прошло в ДК им. Добрынина в Ярославле. Глава региона поздравил собравшихся с приближающимся праздником.



– Российская армия во все времена была надежной опорой нашего государства, а в трудные моменты истории каждый гражданин России становился защитником Отечества, – сказал Дмитрий Миронов. – Не случайно в годы Великой Отечественной войны огромную роль сыграли дивизии, сформированные из добровольцев. И сейчас армия России уверенно несет службу по защите наших границ, выполняет миротворческие функции, борется с террористической угрозой в Сирии. Мы всегда гордились и будем гордиться нашими Вооруженными силами.



Слова особой благодарности губернатор адресовал ветеранам, отметив, что их жизнь – пример беззаветного служения Родине.



С поздравительной речью перед собравшимися выступил председатель областной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий:



– Сегодня слова уважения и благодарности хочется сказать тем, кто приближал Победу в Великой Отечественной войне, и тем, кто из ныне живущих находится здесь в зале. Конечно, мы должны благодарить и наших воинов, особенно интернационалистов, миротворцев, ветеранов боевых действий, которые приняли эстафету патриотизма у фронтовиков, разгромивших фашистов. Мы гордимся нашими воинами, которые в Сирийской Арабской Республике продемонстрировали мастерство и боевую выучку.



Начальник Ярославского территориального гарнизона Андрей Ильиных отметил, что военнослужащие России во все времена стремились проявить свои лучшие качества – мужество, решительность, профессионализм.



– Верные славным традициям Вооруженные силы и сегодня защищают национальные интересы России. Они уверенно осваивают современное вооружение, технику, совершенствуют боевую подготовку, укрепляют обороноспособность страны, – добавил он. – Сегодня россияне выполняют специальные задачи в Сирийской Арабской Республике, защищая Отечество на дальних подступах. Среди них военнослужащие Ярославского военного гарнизона. Мы никогда не забудем о жертвах, утратах, которые понесли в этой борьбе с террором.



На мероприятии также была зачитана телеграмма от депутата Государственной Думы России Валентины Терешковой. В документе, в частности, говорится: «День защитника Отечества – это праздник мужества и невероятной силы духа нашего народа. Это праздник сильных духом людей, кто отстоял нашу землю во время войны и продолжает ратные подвиги. Праздник всех, кто чтит память предков и их воинские заслуги, передавая через поколения слова благодарности за счастье видеть мирное небо над головой».



На празднике за высокий профессионализм, отличные показатели в служебной деятельности и заслуги перед Ярославской областью семь человек получили почетные грамоты губернатора, еще двое – благодарности главы региона.



Праздничную программу продолжило выступление ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.