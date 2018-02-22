​Конкурс рисунков «Наш город – наш дом!» набирает обороты. Желающих нарисовать свою версию комфортной городской среды становится все больше. Ученики ярославской школы №89 тоже не остались в стороне.



– Я рисую школьный двор, каким бы я его хотела видеть – качели, баскетбольная площадка, чтобы после уроков приходить сюда и заниматься спортом, гулять с друзьями. Было бы весело, – поделилась семиклассница Соня Журавлева.



– А я нарисовала в парке около спорткомплекса «Чайка» фонтаны, много деревьев. Хочу, чтобы было где отдохнуть с друзьями на пикнике, – сказала Олеся Смехова из 7 «Б» класса.



– Я рисую площадку напротив своего дома, потому что у нас там гуляют дети и им не хватает развлечений. Тут и для маленьких песочница, и лесенки для тех, кто постарше, – отметила шестиклассница Антонина Шонкина.



– Мне кажется, что в парке Победы на Липовой горе не хватает фонарей. И еще мне кажется, что если там будут цветы, то он будет выглядеть еще красивее. Таким его и изобразила, – рассказала Анна Петрова из 11-го класса.



В этой школе в конкурсе рисунков в рамках проекта «Решаем вместе!» участие принимают ребята всех возрастов – с 1-го по 11-й класс.



– Малыши из начальной школы хотят благоустроить спортивные площадки, а ребята среднего и старшего звена – территорию школьного двора. Причем они здесь видят и фонтаны, и игровые зоны, и малые скульптурные формы, – отметила заместитель директора по воспитательной работе Ирина Лазарева. – Есть и изображения дворов жилых домов: ребята хотят благоустроить ту среду, в которой они живут. Кстати, наши школьники очень активно принимали участие в голосовании по проекту «Решаем вместе!» – тоже за объекты своего района.



Выбрать лучшие рисунки можно будет на выставке, которую организуют на избирательных участках 18 марта. Эти работы примут участие в региональном этапе конкурса.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.