​Из-за неблагоприятных погодных условий в школах региона объявлен свободный режим посещения занятий. МЧС предупреждает, что на территории Ярославской области ожидаются сильные морозы – до минус 35 градусов.



Муниципальные органы управления образованием самостоятельно решают, какой день объявить свободным для посещения.



– Решение, отправлять детей в образовательные учреждения или нет, принимают родители или законные представители. Для тех учеников, кто все же придет на уроки, занятия обязательно состоятся, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Вчера этот вопрос мы обсуждали на селекторном совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием и рекомендовали им своевременно доводить информацию об установлении свободного режима посещения школ до родителей обучающихся: размещать на сайтах администраций муниципальных районов, образовательных организаций, в социальных сетях, информировать по телефону.