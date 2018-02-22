|Из-за неблагоприятных погодных условий в школах региона объявлен свободный режим посещения занятий. МЧС предупреждает, что на территории Ярославской области ожидаются сильные морозы – до минус 35 градусов.
Муниципальные органы управления образованием самостоятельно решают, какой день объявить свободным для посещения.
– Решение, отправлять детей в образовательные учреждения или нет, принимают родители или законные представители. Для тех учеников, кто все же придет на уроки, занятия обязательно состоятся, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Вчера этот вопрос мы обсуждали на селекторном совещании с руководителями муниципальных органов управления образованием и рекомендовали им своевременно доводить информацию об установлении свободного режима посещения школ до родителей обучающихся: размещать на сайтах администраций муниципальных районов, образовательных организаций, в социальных сетях, информировать по телефону.
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вчера, 20:00
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