​Дорогие защитники Отечества! Ветераны, военнослужащие!



Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Он объединяет сильных, мужественных, твердых духом людей.



Мы чествуем тех, кто посвятил себя службе, безупречно выполняет свой долг, для кого обеспечение суверенитета и безопасности Родины, защита своего народа стали смыслом жизни.



Примите пожелания здоровья, счастья и благополучия! Всегда храните в сердце боевой дух!



С праздником!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко