|Дорогие защитники Отечества! Ветераны, военнослужащие!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Он объединяет сильных, мужественных, твердых духом людей.
Мы чествуем тех, кто посвятил себя службе, безупречно выполняет свой долг, для кого обеспечение суверенитета и безопасности Родины, защита своего народа стали смыслом жизни.
Примите пожелания здоровья, счастья и благополучия! Всегда храните в сердце боевой дух!
С праздником!
Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
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