​Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации с Днем защитника Отечества:



«Это праздник настоящих мужчин – тех, кто готов ценой собственной жизни обеспечивать безопасность и независимость своей страны, для кого служба Родине не обязанность, а призвание.



В год 100-летия создания Красной армии мы вспоминаем наших отцов и дедов, которым пришлось с оружием в руках отстаивать свободу родной земли. Их доблесть и мужество, отвага и героизм, проявленные во время сражений, являются для нас примером патриотизма и преданности своей стране.



Сохраняя славные традиции предков, сегодня российские военные достойно несут высокое звание защитника Отечества.



Особые слова благодарности вашим семьям, которые своей любовью и поддержкой создают вам крепкий и надежный тыл.



От всей души желаю вам здоровья, благополучия и мира».