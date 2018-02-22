|Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации с Днем защитника Отечества:
«Это праздник настоящих мужчин – тех, кто готов ценой собственной жизни обеспечивать безопасность и независимость своей страны, для кого служба Родине не обязанность, а призвание.
В год 100-летия создания Красной армии мы вспоминаем наших отцов и дедов, которым пришлось с оружием в руках отстаивать свободу родной земли. Их доблесть и мужество, отвага и героизм, проявленные во время сражений, являются для нас примером патриотизма и преданности своей стране.
Сохраняя славные традиции предков, сегодня российские военные достойно несут высокое звание защитника Отечества.
Особые слова благодарности вашим семьям, которые своей любовью и поддержкой создают вам крепкий и надежный тыл.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и мира».
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