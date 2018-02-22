​Поздравляю военнослужащих и ветеранов, всех, кто прошел службу в Вооруженных силах, и тех, кому эта честь еще предстоит, с Днем защитника Отечества!

Оберегать Родину – священный долг, ответственная и в высшей степени почетная обязанность гражданина и патриота.

Особого, глубокого уважения заслуживают наши ветераны, отстоявшие и защитившие страну, подарившие нам мир и возможность жить на родной земле, – к ним мы обращаемся со  словами искренней сердечной признательности и благодарности.

Современное поколение российских воинов достойно сохранит славное наследие и традиции мужества, верность присяге и служебному долгу, надежно обеспечит безопасность государства и его граждан.

Всем действующим и будущим защитникам Отечества желаю успехов в ратном труде и в деле приумножения силы и славы Отечества!

С праздником!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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