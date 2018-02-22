​В настоящее время в Мокеихе Ярославского района проводится комплекс мероприятий по восстановлению нормального режима работы поселковой котельной. Как сообщили в областном департаменте ЖКХ, небольшая течь в одном из котлов котельной была обнаружена во время чистки системы воздухоподогревателя.



– Ввиду выявленной неисправности сегодня утром котел был остановлен, произведен слив и охлаждение теплоносителя, для того чтобы выполнить сварочно- ремонтные работы. Что касается мероприятий по чистке котлов, то они производились в связи с предстоящим понижением температуры наружного воздуха и необходимостью его вывода работы на повышенную мощность. На основном котле они были завершены еще в среду, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – В процессе проведения планово-предупредительных работ на втором котле течь как раз и была обнаружена. По плану окончание восстановительных работ на нем намечено на 15 часов, после чего котел опрессуют и снова запустят.



На период восстановительных работ поддержанию необходимого режима тепла в поселке Мокеиха на максимальной мощности будет обеспечивать основной котел. Как подчеркнул Сергей Колесников, критического понижения температуры в квартирах и на объектах социальной сферы не прогнозируется. Администрация района сейчас проводит обходы жилых домов и объектов социальной сферы для мониторинга тепловой ситуации.



В целом, по состоянию на утро 23 февраля технологических нарушений на объектах тепло- и энергоснабжения в муниципальных районах Ярославской области не зафиксировано, работа ведется в штатном режиме.