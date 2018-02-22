​Сегодня ярославская делегация примет участие в награждении победителей всероссийского конкурса «Папа года». Это первая федеральная премия для отцов, которые стали примером ответственного родительства и ярко проявили себя в социальной деятельности.



Среди номинантов наш земляк Сергей Юдин из поселка Борисоглебский. Вместе со своей супругой Ольгой они воспитывают четверых детей. Сергей – индивидуальный предприниматель, восемь лет назад взял кредит, купил автобус и открыл туристическое агентство. До сегодняшнего дня это единственная организация такого рода в поселке. Увлечениями Сергея являются резьба по дереву, садоводство, нумизматика, строительство, техника, также он любит читать книги.



– Он может все: делать мебель, чинить технику, строить дома, выкладывать печи, сочинять стихи, шить на машинке, прививать растения, – рассказала о супруге Ольга Юдина. – Я не знаю блюда, которое он не смог бы приготовить. Более того, многие блюда научил готовить и меня, и старших дочек.



За премию в номинации «Лучший папа-семьянин» помимо Сергея Юдина поборются отцы практически со всей страны. В составе жюри и экспертного совета телеведущие Яна Поплавская, Арина Шарапова, Тутта Ларсен.



– Эта премия присуждается тем отцам, которые показали выдающиеся результаты, ориентированные на семью, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова. – Папы и мамы развивают семейные ценности, таланты и способности своих детей, а отцы являются тем фундаментом, на котором держится большая и дружная семья. Все это есть в семье Юдиных, и мы надеемся на победу Сергея.