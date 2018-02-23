​Еще 10 многодетных семей бесплатно получили в собственность земельные участки. Правоустанавливающие документы были вручены им в администрации Рыбинского муниципального района.



Семья Ивановых теперь сможет построить дом. Участок под него ей выделен в деревне Завражье.



– Я давно мечтала о том, чтобы дети росли на свежем воздухе, – поделилась Ирина Иванова. – Получение документов на землю – очень радостное событие. У нашей семьи начинается новый этап жизни.



На сегодняшний день на территории Ярославской области бесплатно предоставлено в собственность 3510 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2425 – многодетным семьям. На учете на предоставление участков состоят 3324 гражданина льготных категорий, из них 2663 – из многодетных семей. Кроме того, по инициативе главы региона Дмитрия Миронова были внесены изменения в областной закон, позволяющий предоставлять участки многодетным семьям в аренду без торгов. Так, всего в регионе в рамках нововведения земельные участки получили более 180 многодетных семей.



– Поддержка многодетных семей – одна из приоритетных задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Очень важно, чтобы мера поддержки по предоставлению земельных участков многодетным семьям оказывалась своевременно. По поручению губернатора Дмитрия Миронова активизирована работа по ликвидации очереди на бесплатное предоставление в собственность участков и формированию их для передачи отдельным категориям граждан.



Многодетные семьи могут самостоятельно подобрать необходимый для получения земельный участок в любом муниципальном образовании региона. Сведения о земельных участках, которые включены в перечень предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, а также в отношении которых принят правовой акт уполномоченного органа о формировании из них участков в целях бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с законом «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», размещаются для общего доступа на Геопортале региона.