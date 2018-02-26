​Завершен капитальный ремонт детского сада «Почемучка» в Переславле-Залесском, рассчитанного на 140 мест. Обновлены бассейн, веранды, фасад и помещения здания, оборудован пандус. Кроме того, произведена опиловка деревьев на территории учреждения, заасфальтированы пожарный проезд и дорожки, ведущие к прогулочным верандам. Закуплены мебель, необходимое оборудование, различный инвентарь, игрушки и малые архитектурные формы на участки.



В настоящее время идут процедура регистрации юридического лица, подбор персонала и лицензирование детского дошкольного учреждения.



– Одна из социально значимых задач, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым, – создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – По поручению главы региона проработан вопрос передачи из федеральной собственности в муниципальную здания детского сада «Почемучка» в Переславле-Залесском. Его открытие значительно сократит очередь в дошкольные учреждения города.



Роман Колесов пояснил, что данное учреждение было закреплено на праве оперативного управления за Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук, находящимся в ведении ФАНО России. Передача таких объектов возможна только в случаях, определенных решениями Президента страны. В Правительство РФ было направлено обращение к главе государства с просьбой согласовать передачу здания детского сада из федеральной собственности в муниципальную. В декабре 2017 года соответствующее решение было принято Президентом России Владимиром Путиным.



Как рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, для того чтобы администрация Переславля-Залесского могла начать работы по ремонту, 31 июля был заключен договор безвозмездного пользования между Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна и детским садом «Аленушка», которому на время было передано здание детского сада «Почемучка».



Справка



Детский сад «Почемучка» был открыт в 1992 году как подведомственное учреждение Института программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук. В 2014 году он перестал функционировать и был законсервирован. Общая площадь здания – порядка 1,5 тысячи квадратных метров, земельного участка – более 6 тысяч квадратных метров.