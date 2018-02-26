​3 и 4 марта в центре лыжного спорта «Демино» состоится главное спортивное событие зимы – XI Ростех Деминский международный лыжный марафон FIS/Worldloppet. Для зрителей и болельщиков будут организованы специальные автобусные рейсы из Ярославля и Рыбинска.



Из Ярославля



В дни проведения соревнований организуется движение автобусов по регулярному межмуниципальному автобусному маршруту №510 Ярославль (АС Ярославль-Главный) – ЦЛС «Демино» (схема движения – по левому берегу) с применением всех действующих льгот.



Отправление от АС Ярославль-Главный: 3 марта – 7.00, два рейса по мере наполнения автобусов, 4 марта – 7.00.



Отправление от ЦЛС «Демино»: 3 марта – 16.00, два рейса по мере наполнения автобусов, 4 марта – 16.00.



Стоимость проезда: полный билет – 216 рублей, льготный – 108 рублей.



Из Рыбинска



Отправление от ж/д-вокзала – 9.30, 10.00 (посадка со стороны здания ж/д-вокзала), от Соборной площади – 9.40, 10.10.



Отправление из «Демино» (верхняя площадка): 3 марта – 13.30, 15.30, 4 марта – 13.00, 14.30.



Прибытие на ж/д-вокзал через Соборную площадь (с остановкой).



Стоимость проезда – 50 рублей, без льгот. Дети до 7 лет – бесплатно.