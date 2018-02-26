​Сегодня президенту Ярославского государственного медицинского университета Юрию Новикову, 25 февраля отпраздновавшему 81-й день рождения, были вручены Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова и поздравительный адрес губернатора Дмитрия Миронова.



В документе, в частности, говорится: «Опираясь на опыт и лучшие традиции отечественной медицины, Вы обеспечиваете подготовку для здравоохранения региона и страны квалифицированных специалистов, прививаете современному поколению врачей благородные идеалы. Ярко проявляются Ваши созидательные устремления и личные принципы в плодотворной общественной деятельности. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!».



Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова учрежден для награждения граждан за значительные заслуги и высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Ярославской области. Юрий Новиков многое сделал для развития медицины и в регионе, и в стране в целом. На основании его исследований были разработаны инновационные способы операций в ангиотравматологии, которые широко внедрены в практику лечебных учреждений в регионах РФ. В 1964 году вместе с коллегами Новиков создал одну из первых в стране медицинских бригад по оказанию экстренной помощи больным с повреждениями и острыми заболеваниями магистральных сосудов. Добился создания на базе медсанчасти Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода и Ярославской областной клинической больницы отделений сосудистой хирургии, которые возглавили его ученики.



С 1977 по 2007 год был ректором ЯГМУ. С 2007 года – президент Ярославского государственного медицинского университета.



В 1995 году избран членом-корреспондентом РАМН, в 2004 году – академиком РАМН, с 2014 года – академик РАН. Заслуженный деятель науки РСФСР (1987 год).



Награжден государственными орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы и Почета, орденом Святого благоверного князя Даниила Московского Русской православной церкви, премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники.