​Администрация Угличского района, ставшего лидером «Рейтинга-76», направит средства губернаторского гранта на газификацию, ремонт социальных объектов и формирование комфортной городской среды.



20 миллионов рублей муниципальное образование получило по итогам комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления, впервые проведенной в Ярославской области в прошлом году по инициативе главы региона Дмитрия Миронова.



– Система рейтингования городских округов и муниципальных районов «Рейтинг-76» была создана по поручению главы региона в целях стимулирования деятельности органов местного самоуправления, определения приоритетов социально-экономического развития территорий, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая. – На протяжении прошлого года проводились апробация системы, ее корректировка. Методики доработаны с учетом поступивших замечаний. Ежеквартальный учет показателей социально-экономического развития территорий позволяет в оперативном режиме реагировать на существующие проблемы. Ограничений по направлению средств гранта на нужды муниципальных образований не ставили, этот вопрос решается на усмотрение главы и на благо жителей.



Как сообщил глава Угличского района Анатолий Курицин, полученные средства пойдут на софинансирование строительства газопровода до деревни Ульяново и газопровода низкого давления, ведущего к деревням Вахутино, Володинское, Глухово, Горушки, Кочнево, Овинищи Подгорные, Щелинки. Будет оплачена и экспертиза газопровода низкого давления в деревне Головино.



Также деньги направят на сельские школы и детские сады. В деревне Головино будет переведен в здание школы пищеблок, требующий капитального ремонта. В Заозерье детский сад переедет в здание школы, что будет способствовать улучшению условий пребывания малышей. Сейчас группы находятся в деревянном здании XIX века.



В Заозерье будет отремонтировано здание в центре поселка, в которое смогут переехать библиотека и ФАП. В деревне Чурьяково планируется открыть сельский досуговый центр. В поселке Сосновом будет проведен косметический ремонт помещений клуба, сцены и спортивного зала.



Также средства гранта пойдут на завершение ремонта детской художественной школы в Угличе – на это требуется порядка 7 миллионов рублей. Учреждение будет располагаться в здании бывшего МГУПИ на улице Никонова. Здесь уже сделан ремонт помещений, остаются только косметические работы. 1 сентября школа примет своих первых учеников. Переезд позволит увеличить число занимающихся почти в два раза.



Также предусмотрено обустройство спортивной площадки в микрорайоне Цветочном.



Анатолий Курицин подчеркнул, что все средства гранта будут потрачены в рамках реализации губернаторской стратегии «10 точек роста».