Период праздников на территории Ярославской области прошел в штатном режиме, без существенных срывов в работе систем жизнеобеспечения населения. На объектах тепло-, водо- и электроснабжения с 19 по 25 февраля зафиксировано 14 технологических нарушений: 5 по теплоснабжению, 2 по холодному водоснабжению, 1 по горячему водоснабжению, 6 по электроэнергии. В прошлом отопительном сезоне средний показатель технологических нарушений за неделю составил 33.



Для обеспечения бесперебойной работы коммунальных систем теплоснабжающими организациями создан и поддерживается на необходимом уровне неснижаемый запас топлива. В состоянии готовности находится 401 аварийная бригада, укомплектованная транспортом и запасом материально-технических ресурсов.



– В каждом муниципальном образовании работают круглосуточные горячие линии. Для контроля ситуации на весь период морозов сформирован график дежурств лиц, ответственных за бесперебойную работу коммунальных служб, из представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, подведомственных департаменту учреждений, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов региона Сергей Колесников. – На базе ГКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» сформирован запас мобильных резервных источников электроснабжения и тепловых агрегатов, а также аварийный резерв материалов и оборудования.



На особом контроле находится вопрос обеспечения теплоснабжения потребителей села Мокеиха. Мероприятия по чистке котлов, которые производились в связи с предстоящим понижением температуры наружного воздуха и необходимостью перехода на повышенную мощность работы, на основном котле были завершены еще в среду, 21 февраля. На втором котле во время планово-предупредительных работ была обнаружена течь, оперативно проведены сварочно-ремонтные работы. С 23.30 23 февраля в котельной работают оба котла.



24 – 25 февраля глава администрации Некоузского района Сергей Некрутов с представителями отдела ЖКХ проводил обходы жилых домов и объектов социальной сферы для изучения тепловой ситуации. В настоящее время мониторинг продолжается. Нормативная температура на объектах социального значения обеспечена, в жилых домах идет работа по выявлению отдельных квартир, где температура не соответствует нормативной, для принятия мер по сбалансированности внутридомовой системы отопления.



По-прежнему на особом контроле работа энергообъектов региона. В настоящий момент в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, который введен с 22 февраля. В случае необходимости к проведению аварийно-восстановительных работ могут быть привлечены 152 ремонтные бригады в составе 895 человек и 352 единиц автомобильной и спецтехники. В распоряжении филиала находится 27 передвижных резервных источников электроснабжения, необходимых для первоочередной подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.



Благодаря эффективной подготовке и слаженным, оперативным действиям за прошедшие дни энергетики не допустили значимых перебоев с энергоснабжением на территории Ярославской области.



26 февраля в 9.00 в диспетчерскую электрических сетей Некрасовского района поступило сообщение о технологическом нарушении в селе Диево-Городище. Энергетики незамедлительно отреагировали, восстановив электроснабжение, после чего начали подключение потребителей. Нарушение произошло из-за постоянно увеличивающейся нагрузки на электрические сети, так как многие дома в селе имеют электрическое отопление, а температура окружающего воздуха в настоящий момент ниже минус 20 градусов.



При этом довольно часто недобросовестные потребители используют отопительные приборы с нарушением правил эксплуатации, превышают установленную мощность, подключают дополнительные электрообогреватели. Это приводит к перегрузке сети и срабатыванию автоматических выключателей на трансформаторных подстанциях. Энергетики вынуждены выезжать на место, менять поврежденные элементы, восстанавливать электроснабжение.



Подать заявку или получить информацию о перебоях с электроэнергией можно по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7-915-38-000-38 в Telegram и Viber.​