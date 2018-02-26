​26 февраля в Казани прошел круглый стол по вопросам сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги, организованный комитетом Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экологии и охране окружающей среды. Участие в мероприятии приняли представители органов власти федерального и регионального уровней. Ярославскую область представляли заместитель председателя Правительства Роман Колесов и исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.



Главной темой стала подготовка к реализации приоритетного федерального проекта «Чистая Волга».



В 2017 году в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ разработать программы сохранения уникальных природных символов России, в том числе реки Волги. На это направлен приоритетный федеральный проект «Чистая Волга», инициированный губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Минприроды России разработан и утвержден паспорт приоритетного федерального проекта.



В его рамках будет реализован приоритетный региональный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», паспорт которого также уже разработан.



– В настоящее время паспорт регионального проекта проходит процедуру согласования в Минприроды России. После его утверждения будут определены точный перечень и объем финансирования мероприятий, – рассказал Роман Колесов. – Документом предусмотрено применение самых современных технологий по модернизации очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод на протяжении Волги в границах Ярославской области.



В соответствии со сводным планом федерального приоритетного проекта «Чистая Волга» утверждение региональных программ должно завершиться до 1 марта.