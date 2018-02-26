​26 января водителям подразделений Северного водоканала были переданы ключи от новых автомобилей УАЗ, «Нива Шевроле» и «Рено Логан». Такой масштабной замены транспорта на предприятии не было уже более двадцати лет.



– Эта техника пойдет на замену старой и позволит улучшить качество обслуживания сетей, а значит, и водоснабжения населения, – отметил генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Сергей Ивенков. – В прошлом году в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству разработать программы сохранения уникальных природных символов России, таких как Волга и Байкал. Инициатором проекта «Чистая Волга» выступил глава региона Дмитрий Миронов. Он поставил задачу обеспечить население качественной питьевой водой. Над ее решением мы и работаем.



С 1 января 2019 года согласно региональному закону о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения эти полномочия относятся к сфере органов власти Ярославской области. В целом система будет базироваться в двух районах: это северный, где якорным водоканалом является рыбинский, и южный, где базовый – ярославский.



Вся новая техника брендирована логотипом Северного водоканала. Четыре новых автомобиля заменят изношенные машины для обслуживания центральной лаборатории, лаборатории промстоков, аварийно-диспетчерской службы и энергомеханического отдела. Это позволит, в частности, оперативнее брать анализы воды в отдаленных районах, контролировать ее качество.



– Шесть автомобилей УАЗ будут направлены в подразделения в удаленных районах, сети которых мы уже обслуживаем, – добавил Сергей Ивенков. – Это Угличский, Мышкинский, Пошехонский районы. К сожалению, там очень слабая материально-техническая база. Количество работы колоссальное. Предприятием взят курс на плановую замену техники. Сегодняшнее мероприятие – это только первый этап программы техперевооружения автоцеха. В плане – покупка аварийных машин, экскаваторов, илососов.



Как сообщил начальник автотранспортного цеха ГП ЯО «Северный водоканал» Сергей Данилов, сейчас в автотранспортном цехе Северного водоканала насчитывается почти 90 единиц техники. 80 процентов – это машины, отслужившие в среднем 20 – 25 лет.



– Предприятие меняло названия, менялись начальники, но новой техники я не получал никогда, – рассказал водитель Мышкинского подразделения, который трудится на водоканале уже более 25 лет. – Меняли машины, но всегда это были уже бывшие в употреблении. Новую машину я получил сегодня впервые.