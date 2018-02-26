​В Ярославской области стартует конкурс «Здесь нам жить!». Он проводится в регионе второй раз, и в этом году Министерство образования и науки РФ инициировало присвоение ему статуса всероссийского.



Прием заявок начнется уже на этой неделе, 1 марта. Принять участие в конкурсе могут учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования из всех регионов страны.



Организаторы конкурса – департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов и департамент образования Ярославской области. Цель мероприятия – популяризация и повышение привлекательности профессий сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также привлечение школьников к участию в проектах формирования комфортной городской среды.



– Одним из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, является благоустройство. Об этом неоднократно говорил Президент России Владимир Путин, – сказал исполняющий обязанности директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – В настоящее время в Ярославской области ведется активная работа в направлении формирования современной среды для жизни и воспитания бережного отношения к общему имуществу. Мы надеемся воплотить лучшие идеи в реальных проектах.



Учащиеся могут представить на конкурс работы по пяти номинациям: социальная инициатива, социальный проект, художественная публицистика, видеоролик, плакат. В своих работах ребята могут рассказать о благоустройстве школьных дворов, подъездов, о людях, которые трудятся в сфере ЖКХ, и значимости их труда.



Прием заявок и конкурсных работ будет идти до 10 апреля.



Финальное мероприятие, в рамках которого состоится награждение победителей, пройдет 11 мая в Ростовском колледже отраслевых технологий.