|В Ярославской области стартует конкурс «Здесь нам жить!». Он проводится в регионе второй раз, и в этом году Министерство образования и науки РФ инициировало присвоение ему статуса всероссийского.
Прием заявок начнется уже на этой неделе, 1 марта. Принять участие в конкурсе могут учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования из всех регионов страны.
Организаторы конкурса – департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов и департамент образования Ярославской области. Цель мероприятия – популяризация и повышение привлекательности профессий сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также привлечение школьников к участию в проектах формирования комфортной городской среды.
– Одним из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, является благоустройство. Об этом неоднократно говорил Президент России Владимир Путин, – сказал исполняющий обязанности директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – В настоящее время в Ярославской области ведется активная работа в направлении формирования современной среды для жизни и воспитания бережного отношения к общему имуществу. Мы надеемся воплотить лучшие идеи в реальных проектах.
Учащиеся могут представить на конкурс работы по пяти номинациям: социальная инициатива, социальный проект, художественная публицистика, видеоролик, плакат. В своих работах ребята могут рассказать о благоустройстве школьных дворов, подъездов, о людях, которые трудятся в сфере ЖКХ, и значимости их труда.
Прием заявок и конкурсных работ будет идти до 10 апреля.
Финальное мероприятие, в рамках которого состоится награждение победителей, пройдет 11 мая в Ростовском колледже отраслевых технологий.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 16:45
44 просмотров
2018.02.26 Ярославль посетил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой2018.02.26 Новая техника позволит улучшить качество обслуживания сетей в зоне Северного водоканала2018.02.26 Детский сад в Данилове планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября2018.02.26 Представители региона приняли участие в общероссийском обсуждении вопросов реализации проекта «Чистая Волга»2018.02.26 Энергетики и работники коммунальных служб продолжают работать в режиме повышенной готовности