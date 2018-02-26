​Сегодня Ярославскую область посетил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой. После участия в совещании с заместителем председателя Правительства Игорем Селезневым и директором департамента здравоохранения и фармации Русланом Саитгареевым он познакомился с работой Ярославской областной больницы.



В настоящее время областная больница – это многопрофильное медучреждение, имеющее в своей структуре мощную лечебно-диагностическую службу, поликлинику, представленную специализированными центрами, круглосуточный стационар с хирургическим и терапевтическим корпусами. Заместителю министра здравоохранения продемонстрировали установку электрофизиологических исследований. Техника стоимостью более 20 миллионов рублей была приобретена на деньги из резервного фонда Президента России Владимира Путина. Благодаря ей ярославские хирурги теперь могут проводить сложнейшие операции по излечению аритмий.



– В этом году в соответствии с поручениями Президента страны будут выделены значительные средства на развитие здравоохранения, в том числе и ярославского, – сообщил Сергей Краевой. – Сейчас рассматривается вопрос выделения дополнительных средств и из резервного фонда Президента. Деньги пойдут на несколько направлений. Это прежде всего развитие детских поликлиник и амбулаторий. Второе направление – развитие фельдшерско-акушерских пунктов и выездных форм оказания медицинской помощи.



В областной больнице на завершающую стадию выходит ремонт гематологического отделения, который начался после визита губернатора Дмитрия Миронова, резко раскритиковавшего условия оказания здесь медпомощи жителям региона. Сейчас в блоке интенсивной терапии и отделении, где будут располагаться палаты, укладывается плитка, заканчиваются штукатурные работы и монтируется проводка. Стоимость ремонта – порядка 50 миллионов рублей. Срок сдачи – начало апреля. Все оборудование, которое установят в отделении, новое. В будущем ярославские медики планируют делать здесь пересадку костного мозга.



Также заместителю министра были представлены детали реализации проекта по строительству нового корпуса онкологической больницы. Средства на проведение ряда работ уже выделены региону из федерального бюджета.



– Одно из важнейших направлений, которое будет развиваться в Ярославской области, – это оказание онкологической помощи населению, – подчеркнул член Совета Федерации Игорь Каграманян. – И строительство хирургического корпуса онкобольницы – необходимая часть решения этой задачи. Кроме того, тот центр компетенций, который формируется на базе Ярославской онкологической больницы, сможет работать не только для жителей Ярославского региона, но и для пациентов из соседних областей.



Сергей Краевой положительно оценил те процессы, которые сейчас идут в здравоохранении региона, отметив высокий уровень квалификации врачей. О том, как будет развиваться отрасль, рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев:



– Первые два этапа экспертиз детской клинической больницы №1 завершены. Сейчас готовится проектно-сметная документация. На сегодня нами открыто 45 коек. 25 из них – это пульмонологические, 20 – общесоматические, работают в больнице имени Семашко. Что касается аллергологической помощи, то здесь до середины марта у нас будет получена лицензия на оказание медицинской услуги. Планируем открыть кабинеты и 10 коек дневного стационара для аллергологических пациентов.