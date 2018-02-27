​В 2018 году Правительство области при поддержке всероссийской политической партии «Единая Россия» продолжает реализацию федерального проекта «Культура малой Родины». Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней составит более 20 миллионов рублей.



«Культура малой Родины» объединяет три целевых проекта: «Местный Дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов». Старт им дан в прошлом году, финансирование составило более 15,8 миллиона рублей, в том числе 13,8 миллиона – из федерального бюджета.



– Эти проекты направлены на поддержку и развитие учреждений культуры, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Особенно это актуально для сельских населенных пунктов, где клубы и дома культуры становятся главным центром социальной активности. Все три проекта доказали свою эффективность, и в этом году их финансирование увеличено.



Проект «Местный Дом культуры» направлен на укрепление материально-технической базы учреждений культуры в населенных пунктах, где проживают не более 50 тысяч человек. Речь идет о ремонте, реконструкции и оснащении сельских клубов и муниципальных ДК. Одной из приоритетных задач губернаторской стратегии «10 точек роста» является работа по приведению таких зданий в порядок. Особый акцент сделан на аварийных объектах. К 2025 году их доля должна снизиться до 10 процентов.



В 2017 году в рамках проекта отремонтированы и оснащены четыре сельских учреждения культуры: Спасский сельский клуб в Даниловском муниципальном районе, юхотский Дом культуры в Мышкинском районе, кременевский центральный Дом культуры в Пошехонском районе и семибратовский ДК в Ростовском.



Общий размер финансирования проекта в текущем году составит около 4,7 миллиона рублей, из которых более 3,3 миллиона – средства федеральной субсидии. Деньги будут распределены на конкурсной основе и направлены на приобретение оборудования для муниципальных домов культуры.



Проект «Театры малых городов» рассчитан на поддержку муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. В этом году бюджетную субсидию на эти цели в размере около 11,7 миллиона рублей получат театры Рыбинска: 7,9 миллиона выделит федеральный бюджет, 3,2 миллиона – региональный, 584 тысячи рублей – городской.



В рамках реализации проекта Рыбинский театр кукол планирует постановку и показ двух спектаклей: «Юный адмирал», посвященный выдающемуся земляку, адмиралу Российского флота Федору Ушакову, и «Черная курица» по повести Антония Погорельского. Кроме того, театр сможет закупить стереофоническое и акустическое оборудование.



Рыбинский драматический театр поставит три спектакля на основе русской классической литературы: «Братья Карамазовы», «Станционный смотритель» и «Красавец мужчина». Также средства будут направлены на приобретение видеопроектора с модульными и расходными материалами, программным обеспечением и опциональной линзой, светового пульта, радиосистемы.



В проекте «Театры – детям» в 2018 году участвуют два ярославских профильных театра. На их деятельность будет направлено 3,9 миллиона рублей, из них 2,8 миллиона – федеральные средства. В рамках проекта Ярославский государственный театр кукол готовит спектакль «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» по мотивам русских былин и планирует обновить видео- и световое оснащение. Ярославский театр юного зрителя создает спектакль по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Планируется приобретение акустической системы и сопутствующего оборудования.



В 2017 году на средства субсидии государственные и муниципальные театры региона поставили четыре новых спектакля, начали обновление технической базы.