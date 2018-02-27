|Госдума РФ продлила «дачную амнистию» до весны 2020 года. Индивидуальные жилые дома можно будет зарегистрировать в упрощенном порядке еще в течение двух лет.
– «Дачная амнистия» дает возможность провести упрощенную регистрацию недвижимости, то есть с минимальным пакетом документов, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Данные меры применяются для стимулирования развития частного сектора и вовлечения его в хозяйственный оборот.
Закон о «дачной амнистии» действует уже более 10 лет. Однако возможностями упрощенной регистрации недвижимости не воспользовались около миллиона граждан по всей России.
Для регистрации прав на объекты недвижимости жители Ярославской области могут обратиться в офисы многофункциональных центров.
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