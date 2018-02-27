​27 февраля Ярославская областная Дума в ходе рейтингового голосования поддержала назначение Сергея Бабуркина на пост регионального уполномоченного по правам человека на новый пятилетний срок.



В ближайшее время его кандидатура будет направлена на утверждение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.



Сергей Бабуркин работает в должности уполномоченного по правам человека в Ярославской области с 2013 года. За пятилетний срок в адрес омбудсмена поступило более 6500 обращений от 9 тысяч человек. По всем обращениям были проведены проверки, в том числе выездные, приняты меры по восстановлению прав граждан.



– За прошедшие пять лет орган уполномоченного по правам человека стал полноценным правозащитным институтом, который в полной мере выполняет свои функции и задачи, – отметил Сергей Бабуркин. – Для меня это был очень большой и уникальный опыт, который позволяет вести дело и дальше. Я вижу проблемы, которые есть в этой сфере, вижу свои задачи. Знаю нужды, интересы, настроения и запросы людей. И, главное, я ощущаю поддержку со стороны коллег и общественности. Готов к продолжению этой работы.



Кроме Сергея Бабуркина на должность омбудсмена претендовали еще четыре человека. Это директор ООО «Седьмое небо» Имамаддин Аласов, генеральный директор ООО «Яркие краски» Владимир Кузнецов, депутат муниципалитета Ярославля Владимир Молодкин и главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон.



Справка



Сергей Александрович Бабуркин родился в 1954 году в городе Струнино Владимирской области. Окончил Ярославский государственный педагогический институт по специальности «история, обществоведение и английский язык» (1977), аспирантуру Института Латинской Америки АН СССР (1984), докторантуру Дипломатической академии МИД РФ (1994). Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В 2011 – 2013 годах возглавлял избирательную комиссию Ярославской области.