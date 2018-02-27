Более 7 тысяч жителей региона уже приняли решение проголосовать 18 марта не по месту проживания, а по месту нахождения. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.



Подать соответствующее заявление можно через портал госуслуг, а также обратившись в многофункциональный центр, в территориальную избирательную комиссию и в участковую избирательную комиссию.



– Участковые избирательные комиссии принимают заявления на голосование по месту нахождения с 25 февраля, – рассказал Олег Захаров. – Уже начали разносить приглашения по домам, где указаны телефон и адрес ближайшей участковой комиссии. Всего по области на данный момент УИКами зарегистрировано 208 таких заявлений. Самым популярным и востребованным оказался портал госуслуг – им воспользовались более половины обратившихся за сменой участка голосования. Полторы тысячи заявлений подано через многофункциональные центры.



При подаче заявления о включении в список избирателей по месту нахождения гражданину необходимо указать избирательный участок, где он планирует проголосовать. Процесс оформления займет около пяти минут. При себе необходимо иметь паспорт.



Выбрать удобный для голосования участок можно до 12 марта.