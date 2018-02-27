​Общий объем доходов областного бюджета этого года увеличен более чем на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Соответствующие изменения, предложенные Правительством региона, сегодня поддержали депутаты Ярославской областной Думы.



Как рассказал заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин, основное увеличение – около 1 миллиарда 600 миллионов рублей – произошло за счет налоговых и неналоговых доходов. Еще более 1 миллиарда 200 миллионов – поступления из федерального бюджета.



– Что касается средств федерального бюджета, то среди них основная часть – поступления по программе «Безопасные и качественные дороги», а именно 730 миллионов рублей, – уточнил Илья Баланин. – 135 миллионов дополнительно выделено на завершение строительства моста через реку Которосль. Пришли средства на лекарственное обеспечение – 184 миллиона рублей. А также 95 миллионов на завершение реконструкции двух стадионов в Ярославле – «Шинника» и «Славнефти». Говоря о дорожном фонде, следует отметить, что его объем в этом году составляет уже около 5 миллиардов рублей. На текущий период перенесены и не использованные в прошлом году 410 миллионов.



Средства пойдут на ремонт и содержание областных дорог и участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».



Большая часть дополнительных собственных доходов – 1 миллиард 200 миллионов рублей – будет направлена на погашение образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года кредиторской задолженности.