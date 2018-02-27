​С 1 января в России изменился порядок проведения диспансеризации населения. Согласно приказу Министерства здравоохранения с нового года из списка исследований исключены общие анализы крови, мочи, УЗИ брюшной полости. Вместо них упор сделан на те методы диагностики, которые помогают выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.



– За 5 лет диспансеризацию в Ярославской области прошел 675591 человек, впервые выявлено свыше 81 тысячи заболеваний, из них 20 процентов – болезни органов кровообращения, 21 процент – эндокринной системы и 2 процента – онкологические заболевания, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко.



Диспансеризация проводится по месту оказания первичной медико-санитарной помощи, то есть по месту жительства или прикрепления пациента к поликлинике. Чтобы пройти обследование, необходимо обратиться к участковому терапевту. Кроме того, медицинские страховые компании активно приглашают население при помощи СМС-оповещения.



– Диспансеризация начинается с 21 года, проходит каждые три года, но ряд исследований, и это тоже новшество этого года, проводится раз в два года, – рассказала заведующая поликлиникой №2 Ярославля Наталья Богданова. – Речь идет о таких исследованиях, как маммография и кал на скрытую кровь. С 1 января у нас в поликлинике прошли диспансеризацию порядка 2 тысяч человек, и у 10 процентов исследования этим высокочувствительным методом дали положительный результат. Для мужчин с этого года включен онкомаркер ПСА (простатспецифический антиген).



Исследования проходят в два этапа. На первом – медицинский осмотр и консультирование. В рамках скрининга – анализ крови на холестерин и глюкозу, флюорография (1 раз в 2 года), маммографическое исследование, электрокардиограмма, ПСА для мужчин определенного возраста (старше 40 лет) и осмотр врача-терапевта. Формируется на этом этапе группа здоровья, происходит подсчет факторов риска. А уже на втором этапе в случае подозрений на заболевание гражданин направляется на консультацию к узкому специалисту.



В 2018 году диспансеризацию могут пройти работающие, неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме, которым в текущем году исполняется 21, 24, 27, 30 лет и так далее, с трехлетним интервалом, без ограничения возраста.