​Самый большой лыжный марафон в России собирает профессиональных спортсменов и любителей со всего мира. 3 марта на старт золотой, 50-километровой гонки выйдут более 2000 участников, что станет очередным рекордом Деминского марафона. В составе элитной группы – олимпийские чемпионы, победители прошлых лет, сильнейшие спортсмены Кубка марафонов FIS/Worldloppet.



Олимпийские чемпионы Никита Крюков и Евгений Дементьев подтвердили свое участие в XI традиционном Ростех Деминском марафоне FIS/Worldloppet. Золотой спринтер Ванкувера, серебряный призер Олимпиады в Сочи, чемпион мира – 2017 Никита Крюков уже выходил на старт Деминского лыжного марафона в 2010 и 2012 годах, был обладателем бронзы на рыбинском этапе Кубка мира по лыжным гонкам.



Олимпийский чемпион 2006 года по дуатлону Евгений Дементьев на Деминском лыжном марафоне в 2015 году в отчаянной борьбе на финише уступил буквально полботинка победителю Сергею Турышеву. Однако уже на следующий год Евгений Дементьев не только выиграл марафон, но и установил рекорд деминской трассы. Он прошел 50 километров за 1 час 45 минут. Этот фантастический результат никто еще не смог побить, поэтому заслуженный мастер спорта Дементьев остается рекордсменом Деминского лыжного марафона.



Прямо из олимпийского Пхенчхана в Рыбинск приедет участник Игр Андрей Мельниченко. Его личный тренер – рыбинец Александр Фалеев.



Деминский лыжный марафон в этом году впервые вступил в престижный Кубок марафонов FIS/Worldloppet. Российским спортсменам будут противостоять сильнейшие лыжники сборных мира, которые входят в красную группу лидеров кубка. В Рыбинск приедут бронзовый призер Сочи Иван Перрийя Буате из Франции, его соотечественники Луи Гигонэ, Жерар Агнеле и сильнейшая лыжница Аурели Дабудик. На старт Деминского марафона выйдет и главная соперница француженки Мария Графнингс из Швеции. В борьбе за Кубок марафонов FIS/Worldloppet их отделяют считанные очки, поэтому соревнования в «Демино» – ключевой старт для них обеих, и гонка обещает быть яркой по накалу страстей.



Но достойную конкуренцию им составит победительница прошлого года Ольга Рочева, которая также подтвердила свое участие в Ростех Деминском марафоне. Выйдет на старт и победитель 50-километровой гонки среди мужчин в 2017 году Рауль Шакирзянов.



По традиции приедет бронзовый призер Солт-Лейк-Сити и большой друг Деминского лыжного марафона, чемпионка мира по ски-альпинизму Наташа Леонарди-Кортези. Побежит марафон двукратная чемпионка мира по зимнему триатлону Юлия Сурикова. О своем участии заявили также 76 мастеров Worldloppet.



Почетными гостями Ростех Деминского лыжного марафона станут король лыжных гонок, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов.



Старт 50-километровой гонке будет дан 3 марта в 11.00, серебряная гонка на 25 километров классическим стилем начнется 4 марта в 11.00.



Справка



Деминский марафон – крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. В сезоне 2017 – 2018 годов Деминский марафон вошел в мировой Кубок марафонов FIS/Worldloppet. Официальный партнер соревнований – госкорпорация «Ростех». Поддержка XI традиционного Ростех Деминского марафона FIS/Worldloppet – одна из инициатив корпорации в последовательном продвижении профессионального и любительского спорта в России.