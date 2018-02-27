​Четверым участникам программы по поддержке молодых семей Ярославской области будут бесплатно предоставлены в собственность земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. 27 февраля соответствующее решение принято по итогам очередного заседания профильной комиссии регионального департамента имущественных и земельных отношений.



– Поддержка молодых семей – одна из первоочередных задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным перед субъектами РФ, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – В Ярославской области активно реализуется программа по поддержке молодых семей. Ее участникам предоставляется возможность получения выплаты на приобретение жилья или бесплатной передачи в собственность участка под строительство индивидуального жилого дома. Всего в регионе в рамках областного закона 22-з молодым семьям предоставлено 624 земельных участка.



Семье Геращенко будет бесплатно предоставлен в собственность земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в деревне Климатино.



– Землю получили как участники областной программы по поддержке молодых семей, – рассказала Ольга Геращенко. – На семейном совете решили воспользоваться правом на бесплатное предоставление участка. Давно хотели свой большой дом, но это было неподъемно для семейного бюджета, поскольку нужны были средства не только на строительство, но и на покупку земли. Теперь наша мечта станет реальностью.