​В Совете Федерации прошло заседание круглого стола на тему «О механизмах и мерах поддержки развития исторических поселений». Мероприятие провел председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Участие в работе приняли члены Совета Федерации, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федерального агентства по туризму, субъектов Российской Федерации, эксперты. Делегацию Ярославской области, в состав которой вошли главы ряда муниципальных образований, возглавлял главный архитектор региона Михаил Кудряшов.



– Задача нашего заседания – рассмотреть, какие механизмы – правовые, организационные, финансовые – могут быть использованы для поддержки развития этой особой категории населенных пунктов, обладающих богатейшим историко-культурным наследием и являющихся носителями исторической памяти России, – сказал Олег Мельниченко. – Культурное наследие может и должно стать не только обременением, но и фактором социально-экономического развития территорий исторических поселений.



В прошлом году Президент России Владимир Путин поставил задачу по разработке дополнительных механизмов развития и поддержке исторических поселений и других муниципальных образований, на территориях которых расположены объекты, представляющие историко-культурную ценность. Речь идет о создании на указанных территориях комфортной среды проживания и повышении их туристско-рекреационного потенциала. Эти вопросы также были предметом обсуждения на встрече Президента РФ с участниками Форума малых городов и исторических поселений в январе этого года в городе Коломне. В их числе были главы городов Ярославской области.



Один из важных инструментов обеспечения роста экономического потенциала исторических поселений – разработка комплексных планов и программ их развития.



– Мы не можем говорить о развитии исторических поселений и малых городов, пока не восполним пробелы в документах территориального планирования и градостроительного зонирования на уровне регионов, – отметил Михаил Кудряшов. – Без установления границ исторических поселений и предмета охраны мы не можем полноценно развивать города и заниматься регенерацией исторической среды. Работа над этим вопросом в Ярославской области ведется.



В ходе заседания среди наболевших проблем исторических поселений была названа высокая стоимость государственной историко-культурной экспертизы, археологических изысканий и полевых работ, а также ремонтно-реставрационных работ, осуществляемых организациями, имеющими разрешения на их производство.