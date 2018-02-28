​В Правительстве региона утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области». Предварительно он был согласован в Министерстве природных ресурсов РФ и утвержден региональным проектным офисом.



– Основная цель проекта – сохранение бассейна реки Волги на территории Ярославской области. Этого можно добиться, проведя модернизацию и строительство комплексов очистных сооружений канализации для снижения негативного воздействия на водные объекты и последующего улучшения их экологического состояния, – рассказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Кроме того, в рамках проекта запланированы мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние Волги, что позволит значительно улучшить качество жизни в регионе.



Работа ведется в рамках приоритетного федерального проекта «Чистая Волга», инициированного губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Задачу по сохранению этой реки как одного из уникальных природных символов страны в прошлом году в послании Федеральному Собранию поставил Президент России Владимир Путин.



В проекте одновременно задействованы Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Правительство Ярославской области, профильные региональные департаменты, органы местного самоуправления и промышленные предприятия.



В результате реализации проекта в Ярославской области планируется уменьшение не менее чем на 90 процентов объемов сброса загрязненных сточных вод из подлежащих очистке в водные объекты бассейна Волги к концу 2025 года. В настоящее время 100 процентов сбрасываемых в реку сточных вод с очистных сооружений канализации являются недостаточно очищенными, а износ объектов водоотведения составляет более 75 процентов.



В паспорте проекта предусмотрены также мероприятия по ликвидации и рекультивации прудов-накопителей кислого гудрона ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева», территории бывшего сажевого завода, загрязненной «зеленым маслом», площадки хранения отходов нефтепродуктов в поселки Каменники и загрязненного нефтепродуктами участка в районе деревни Могильца Рыбинского муниципального района.



К 2025 году запланировано завершение реконструкции и строительства очистных сооружений, а также установки автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом и объемом сточных вод.



Общая стоимость регионального проекта – 23,6 миллиарда рублей, включая мероприятия по сокращению поступлений загрязненных сточных вод – 10,8 миллиарда и ликвидации объектов негативного воздействия – 12,8 миллиарда. Финансирование планируется за счет средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.



Следующим этапом станет окончательное согласование паспорта регионального проекта в Минприроды России.