|Учащиеся рыбинской школы №32 принимают участие в конкурсе рисунков, организованном в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», и готовят работы для общешкольной выставки 18 марта.
Тема – будущее Комсомольской площади, которая является одним из претендентов на реконструкцию в этом году. Территории для благоустройства, так же как и победители школьного этапа конкурса рисунков, будут определены 18 марта путем голосования на избирательных участках региона.
В процесс творческого задания включились учащиеся с 1-го по 11-й класс. Кто-то выполняет работу с родителями, кто-то в рамках школьных уроков рисования, а кто-то – во время внеурочной деятельности.
– Мы голосовали за Комсомольскую площадь, поддерживали ее на первом отборочном этапе проекта «Решаем вместе!». И очень рассчитываем – и педагоги, и родители, и учащиеся, что она победит в итоговом голосовании, – поделилась директор школы №32 Нина Решетникова.
На уже представленных рисунках площадь изображена с фонтаном, с новыми архитектурными элементами и даже с памятниками. Ученик 5-го класса Сергей Сургучев изобразил детский городок, макет самолета, а на самой стеле – часы, и предложил посадить на газонах туи, при этом подсветку сделать не уличными фонарями, а вмонтированными в газоны лампами.
Рисунки, выполненные учащимися, оформят в большую экспозицию, которую смогут увидеть все пришедшие на избирательный участок 18 марта. Работа, набравшая наибольшее количество голосов, примет участие в региональном этапе конкурса «Наш город – наш дом!».
Справка
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.
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