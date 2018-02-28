​Учащиеся рыбинской школы №32 принимают участие в конкурсе рисунков, организованном в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», и готовят работы для общешкольной выставки 18 марта.



Тема – будущее Комсомольской площади, которая является одним из претендентов на реконструкцию в этом году. Территории для благоустройства, так же как и победители школьного этапа конкурса рисунков, будут определены 18 марта путем голосования на избирательных участках региона.



В процесс творческого задания включились учащиеся с 1-го по 11-й класс. Кто-то выполняет работу с родителями, кто-то в рамках школьных уроков рисования, а кто-то – во время внеурочной деятельности.



– Мы голосовали за Комсомольскую площадь, поддерживали ее на первом отборочном этапе проекта «Решаем вместе!». И очень рассчитываем – и педагоги, и родители, и учащиеся, что она победит в итоговом голосовании, – поделилась директор школы №32 Нина Решетникова.



На уже представленных рисунках площадь изображена с фонтаном, с новыми архитектурными элементами и даже с памятниками. Ученик 5-го класса Сергей Сургучев изобразил детский городок, макет самолета, а на самой стеле – часы, и предложил посадить на газонах туи, при этом подсветку сделать не уличными фонарями, а вмонтированными в газоны лампами.



Рисунки, выполненные учащимися, оформят в большую экспозицию, которую смогут увидеть все пришедшие на избирательный участок 18 марта. Работа, набравшая наибольшее количество голосов, примет участие в региональном этапе конкурса «Наш город – наш дом!».



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.