​Департамент транспорта Ярославской области разработал предложения по изменению фаз светофорного регулирования на Московском проспекте в Ярославле. План координации призван обеспечить движение транспорта в режиме «зеленой волны».



– Московский проспект – важнейшая транспортная артерия города, здесь ежедневно возникают серьезные заторы. Это доставляет массу неудобств жителям Ярославля, и департамент транспорта регулярно получает соответствующие сигналы, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Ситуация давно требует корректирующих мер.



Первые изменения протестированы сегодня в течение ограниченного времени на 12 светофорных объектах с целью выявить недочеты. Ввиду ряда ДТП, произошедших на проспекте, и возникшего затора тестирование новой системы работы светофоров приостановлено.



– Специалисты транспортного комплекса оперативно вмешались в ситуацию и приняли меры по увеличению пропускной способности трассы. В настоящее время ситуация находится на оперативном контроле. Призываю горожан с пониманием отнестись к временным трудностям, так как внедряемые решения принесут большую пользу в дальнейшем, – подчеркнул Максим Авдеев.



В работе по координации светофорного регулирования принял активное участие общественный совет при департаменте транспорта Ярославской области. Члены совета произвели замеры движения транспортных потоков на Московском проспекте. На основе полученных данных выполнены необходимые расчеты регулировки светофоров.



– Следует отметить, что ни один из существующих методов компьютерного моделирования не дает полного понимания фактической ситуации. Лучшим способом наладки фаз светофорного регулирования по сей день остается ручной подбор необходимых значений. Безусловно, это доставляет определенные неудобства. Ситуация как с прививкой – неприятно, но позволит сохранить здоровье на годы, – подчеркнул член общественного совета при департаменте транспорта Николай Калинин.



В настоящее время принято решение, что дальнейшее тестирование будет проводиться в периоды наименьшей плотности транспортного потока на Московском проспекте.