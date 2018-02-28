​28 февраля в региональном Правительстве прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области под руководством заместителя председателя Правительства региона Романа Колесова.



– Особенности зимнего периода этого года и обилие осадков диктуют необходимость комплексной подготовки к прохождению весеннего паводка, – отметил Роман Колесов. – Нужен полный анализ готовности региона с учетом проблемных ситуаций прошлого сезона, чтобы исключить возможности возникновения ЧС.



На заседании совместно с руководством органов местного самоуправления была проанализирована готовность сил и средств региона к предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также проработан план действий по подготовке к прохождению весеннего паводкового сезона с учетом предварительных прогнозов о наступлении ранней весны для предотвращения подтоплений населенных пунктов, расположенных на пониженных участках местности.



Помимо предстоящего повышения температуры воздуха и обильного таяния снега специалистами фиксируется малая пропускная способность рек в связи с ледовыми заторами. Поэтому особое внимание было уделено организации взаимодействия с Росводресурсами и усиленному мониторингу режима работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на территории Ярославской области. Задача – предотвратить форсированные и нерегулируемые сбросы воды с Рыбинской и Угличской ГЭС, которые могут спровоцировать резкий подъем уровня воды в Волге.



Особое внимание также было уделено готовности комплекса защитных сооружений к работе по недопущению подтоплений на территории Некрасовского муниципального района и территории ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева», где расположены кислогудронные пруды.



Еще один важный вопрос повестки – проработка плана мероприятий по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду в регионе. Отмечено, что прошлый летний сезон удалось пройти без ЧС благодаря комплексной подготовке к нему. Особое внимание в настоящее время рекомендовано уделять землям лесного фонда и прилегающим к ним земельным участкам.