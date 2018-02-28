​Жители региона смогут по упрощенной процедуре получить бюллетень для голосования по губернаторскому проекту формирования комфортной городской среды «Решаем вместе!», воспользовавшись картой предварительной регистрации.



– Получить карту предварительной регистрации можно во всех муниципальных образованиях области, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Для этого достаточно обратиться в муниципальную общественную комиссию конкретного района или города. Все желающие принять участие в голосовании за общественные территории могут заблаговременно зарегистрироваться и получить карточку с уникальным номером. 18 марта на счетном участке проекта «Решаем вместе!», предъявив карточку, можно быстрее получить бюллетень и отдать свой голос за выбранное общественное пространство.



В Ярославле на заседании муниципальной общественной комиссии утвердили 19 мест для проведения предварительной регистрации.



– Любой желающий участвовать в голосовании за общественные территории с начала марта может получить карту предварительной регистрации, чтобы 18 марта ускорить процесс голосования, – сказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.



Пункты предварительной регистрации будут располагаться в территориальных администрациях районов, в ряде торговых центров и на крупных предприятиях.



Так, руководство завода «Резинотехника» уже обратилось в муниципальную общественную комиссию с заявлением о потребности в картах предварительной регистрации.



– Пешеходная зона на улице Спартаковской, которая находится у нас в микрорайоне, вышла в финальный этап губернаторского проекта «Решаем вместе!». Эта территория для нас очень важна, и мы с заводчанами будем бороться за ее победу, – сказал первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Шабанов. – Для этого мы решили обратиться в муниципальную общественную комиссию проекта с просьбой организовать у нас временный пункт предварительной регистрации. Это дает как минимум два плюса. Получив карту предварительной регистрации, можно облегчить саму процедуру голосования и получить подробные разъяснения того, что именно включается в тот или иной проект и какие критерии оценки существуют для территории-победителя.



Особенностью реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» по формированию комфортной городской среды в 2018 году является предоставление каждому жителю региона старше 14 лет возможности поддержать общественную территорию, которая, по его мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Голосование пройдет 18 марта. Для максимального удобства граждан счетные комиссии будут размещаться рядом с избирательными участками, где состоятся выборы Президента Российской Федерации. В Ярославле планируется организовать 126 счетных комиссий проекта «Решаем вместе!».



Справка



Проект реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.