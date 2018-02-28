​В Ярославской области продолжаются обучающие семинары «Муниципальный земельный контроль: задачи, проблемы и пути их решения». Сегодня очередное мероприятие прошло в Ростовском муниципальном районе. Участие в нем приняли специалисты администраций Переславля-Залесского, Ростовского, Переславского, Борисоглебского, Угличского и Гаврилов-Ямского МР.



– У нас налажено плотное и грамотное взаимодействие с управлением Росреестра по Ярославской области, что позитивно влияет на результаты проведения мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, – пояснил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В прошлом году эффективность работы в этой сфере увеличилась в разы. Проведено около 2280 проверочных мероприятий, в результате которых выявлены нарушения на 415 земельных участках. Материалы направлены в управления Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области для привлечения собственников данных земельных участков к административной ответственности.



На семинаре были рассмотрены вопросы, связанные с проведением мероприятий по муниципальному земельному контролю, проблемные моменты, возникающие в ходе проверочных мероприятий. Участники обменялись опытом проведения проверок и рассмотрели вопросы, касающиеся взаимодействия органов местного самоуправления с управлениями Россельхознадзора и Росреестра по Ярославской области при осуществлении государственного земельного надзора.



Следующее обучающее мероприятие пройдет 2 марта в Ярославском муниципальном районе.