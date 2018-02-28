​Очередное торжественное вручение правоустанавливающих документов на земельные участки прошло в администрации городского поселения Мышкин. Пять многодетных семей бесплатно получили в собственность землю под ведение личного подсобного хозяйства.



Семье Субботиных, воспитывающей троих детей, предоставлен участок на улице Солнечной.



– В очереди на бесплатное получение земли мы стояли меньше года, – поделилась Светлана Субботина. – Очень рады, что так недолго. Нас все устраивает. К участку можно провести газ, электричество. Хорошая основная дорога. Недалеко автобусная остановка. Да и соседи хорошие – тоже многодетные семьи, получившие, как и мы, бесплатно землю в собственность.



В январе-феврале текущего года активизирована работа по бесплатному предоставлению в собственность участков в Рыбинском, Некрасовском, Большесельском, Ростовском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Мышкинском муниципальных районах, а также в Ярославле и Рыбинске.



– Одна из социально значимых задач, поставленных перед региональным Правительством сегодня, – повышение качества жизни и создание комфортных условий для населения, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – На первом месте стоит оказание мер поддержки многодетным семьям. В соответствии с поручениями главы государства Владимира Путина в регионе в этом году усилена работа по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков отдельным категориям граждан в соответствии с губернаторской программой «10 точек роста», направленной на улучшение условий жизни населения.



Справка



Всего в Ярославской области бесплатно предоставлено в собственность 3510 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2425 – многодетным семьям. Кроме того, в рамках регионального закона 14-з, позволяющего предоставлять участки в аренду без торгов, землю получили более 180 многодетных семей.