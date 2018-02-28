​Сегодня в Ярославле на базе областного госпиталя ветеранов открыли уникальную реабилитационную зону. Она создана для того, чтобы пациенты могли максимально быстро адаптироваться после сложных операций и вернуться к привычному образу жизни.



Уже несколько лет в госпитале работает отделение медицинской реабилитации по профилю «Травматология и ортопедия». Ежегодно медицинскую помощь по этому направлению получают 450 – 470 пациентов. Приезжают сюда и жители других регионов России.



Для повышения доступности и улучшения качества оказываемой медицинской помощи организован зал реабилитации площадью 170 кв. м. Оснастить его самым современным медицинским оборудованием помог благотворительный фонд «Память поколений», президентом которого является депутат Государственной Думы РФ от Ярославской области Валентина Терешкова. Стоимость оборудования – более 3 миллионов рублей.



– На сегодня закончен первый этап переоснащения госпиталя ветеранов, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Сейчас у нас открыто 15 коек реабилитации круглосуточного пребывания пациентов. Здесь также были вложены и средства регионального бюджета, и мы планируем выделить еще около 3 миллионов рублей для госпиталя на проведение ремонтов и дальнейшее укрепление материально-технической базы.



Теперь реабилитационный зал оборудован аппаратом «Artromot». Он помогает медикам в разработке крупных суставов после травм, операций на связках и имплантации протезов. Кроме того, появились аппарат криотерапии «Cryo-6» и аппараты локальной гипотермии для снятия боли и отека, спазма и воспаления, беговые дорожки, велотренажеры, кроссовер.



– Далеко не во всех госпиталях страны есть такие возможности для лечения пациентов с заболеваниями суставов, – рассказал главный врач госпиталя Михаил Осипов. – Мы выполняем все виды операций на крупных суставах, и уровень оперативной активности у нас 99 процентов. Новые тренажеры помогут нашим пациентам быстрее восстановиться.



После укрупнения коечного фонда с 1 марта по профилю «Медицинская реабилитация» до 25 коек количество пролеченных пациентов увеличится до 730 – 750, а работа отделения будет проводиться на свободных площадях 4-го этажа госпиталя.