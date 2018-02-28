​28 февраля на заседании Правительства Ярославской области обсудили итоги участия делегации региона в XVII Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи 15 – 16 февраля.



– В рамках форума подписано 10 стратегически важных для нашей области соглашений, – сказал губернатор Дмитрий Миронов, возглавлявший ярославскую делегацию. – Так, с Республикой Крым достигнуты договоренности о поставках энергетического оборудования, дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, судов гражданского и военного назначения. Заключен трехсторонний меморандум с «Внешэкономбанком» и Агентством стратегических инициатив.



По словам заместителя председателя Правительства Максима Авдеева, целями участия Ярославской области в форуме являлись презентация инвестиционного потенциала и формирование позитивного имиджа региона, заключение значимых соглашений и наращивание деловых контактов.



– Форум проходил при участии председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. На пленарном заседании он особо подчеркнул, что ключом к развитию территорий является фокус на их специализацию, на нахождение ими особых собственных возможностей. В качестве примера такой уникальной территории был приведен город Мышкин, – напомнил Максим Авдеев. – В данном случае хотелось бы отметить, что со стороны Правительства области ведется работа над фиксацией наших сильных сторон не только в области туризма, но и в других секторах экономики. Ряд важных соглашений, подписанных на форуме, тому подтверждение.



Так, трехсторонний меморандум с «Внешэкономбанком» и Агентством стратегических инициатив направлен на формирование и реализацию совместных проектов регионального и межрегионального значения, повышение эффективности системы мер региональной государственной поддержки.



Соглашение с ФГУП «Почта России» подразумевает развитие потенциала аэропорта Туношна в части приемки транзитных международных почтовых отправлений и строительства логистического терминала. В рамках взаимодействия с ПАО «Почта Банк» предусмотрено повышение качества клиентского облуживания и открытие новых отделений. Сотрудничество с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» поможет в организации в регионе деловых и конгрессных мероприятий, что, в свою очередь, повысит презентационный потенциал Ярославской области на экономической карте России.



Также представителями делегации региона в лице Корпорации развития Ярославской области были подписаны соглашения с Американской торговой палатой в России и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой. Документы направлены на продвижение существующих инвестиционных проектов, а также на поиск и привлечение новых иностранных инвесторов.



Дмитрий Миронов на форуме провел ряд переговоров. В частности, губернатор встретился с президентом «Сименс АГ» в России. В результате стороны достигли договоренности о реализации проектов по модернизации электроэнергетики и транспорта, локализации производства электрооборудования на территории Ярославской области. Встреча с представителями АО «Фармасинтез» была посвящена вопросам взаимодействия с Центром трансфера фармацевтических технологий области и локализации производства в регионе.



Делегация области также принимала участие в обсуждении вопросов новой региональной политики и бизнеса, результатов создания инновационных кластеров и улучшения качества жизни, цифровой экономики, финансирования инфраструктурных проектов.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что в прошлом году Ярославская область также была достойно представлена на нескольких всероссийских и международных инвестиционных форумах и промышленных выставках. Заключены крупные контракты, найдены инвесторы для предприятий, оказавшихся в сложной экономической ситуации. В результате проделанной работы региону удалось выйти по индексу промышленного производства на 1-е место в Центральном федеральном округе и на 6-е в России.