​1 марта в 10.00 начнется очередной всероссийский урок из цикла, организованного Министерством образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Этот проект – продолжение всероссийского открытого урока с Владимиром Путиным, который прошел 1 сентября 2017 года в Ярославле и набрал в сети около 10 миллионов просмотров.



Третий урок по профессиональной навигации для школьников называется «Нереальная реальность» и посвящен сфере IT. Перед ребятами выступят профессионалы, признанные на мировом уровне: основатель и генеральный директор «Group-IB» Илья Сачков, председатель правления ГК «Геоскан» Алексей Семенов, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. Они расскажут о защите крупнейших российских компаний от хакеров, работе беспилотников, о том, в каких отраслях IT-специалисты сегодня востребованы больше всего.



Прямая трансляция всероссийского открытого урока «Нереальная реальность» будет доступна всем желающим на трех онлайн-площадках: портале «ПроеКТОриЯ», группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Эфир будет организован из центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС». Его руководитель знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков станет модератором урока.



Два предыдущих всероссийских урока набрали в общей сложности свыше 6 миллионов просмотров и объединили старшеклассников из более чем 22 тысяч школ.



Традиционно еще до начала открытого занятия ребята смогут принять участие в голосовании за профессии, которые скоро исчезнут или, наоборот, станут настоящим «мотором» отрасли, образовательных тестах об уникальных IT-разработках, а также в прямых эфирах с профессионалами индустрии и бизнесменами.