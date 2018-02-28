​Глава региона Дмитрий Миронов на заседании Правительства области дал поручение разобраться с техническим сбоем, возникшим при тестировании и настройке светофорного оборудования на Московском проспекте в Ярославле. Ситуация сегодня спровоцировала серьезные пробки на основных магистралях и прилегающих дорогах во Фрунзенском районе в утренние часы.



– Несомненно, совершенствование системы дорожного движения – дело нужное, и в рамках предстоящей реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе, строительства Карабулинской развязки, такая работа у нас ведется. Но я хотел бы, чтобы к таким пусконаладочным и тестовым мероприятиям подходили очень осторожно, взвешенно, с привлечением наших коллег из ГИБДД, – сказал Дмитрий Миронов. – Я думаю, что надо это делать в выходные дни. Это не должно отражаться на жителях и гостях города.



Работы по оптимизации светофорного регулирования в Ярославле курирует областной департамент транспорта. Как пояснил заместитель председателя Правительства Максим Авдеев, в ведении которого он находится, сейчас уточняется, на каких именно объектах произошел технический сбой.



– Это был не сбой расчетной системы, а именно сбой технический, и эту ситуацию мы обсудим совместно с руководством ГИБДД, – сказал Максим Авдеев.